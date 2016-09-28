Доработка сайта на OPENCART

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

На сайт на Opencart нужно добавить модуль блога и модуль упрощенного заказа.

Пример блога: http://posudexpert.com.ua/blog/

Пример упрощенного заказа: http://posudexpert.com.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout#warn_in_simplecheckout_cart

Версия Opencart ocStore 1.5.5.1.2

Шаблон: Polianna

OpenCart
7 лет назад
pivosrakami
Денис 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Farley2904
Ярослав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено качественно и главное в срок
Хороший заказчик.Рекомендую