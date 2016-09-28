Доработка сайта на OPENCART

[b]1)[/b]https://yadi.sk/d/-P4D83qYvXyUW Не хватает 2 страниц 2)https://yadi.sk/i/JSnQU7sOvXz3J Техническая часть [b]astrairk.ru предыдущий верстальщик не справился. Если не видите отличия на сайте и на макетах то лучше не беритесь[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На сайт на Opencart нужно добавить модуль блога и модуль упрощенного заказа.
Пример блога: http://posudexpert.com.ua/blog/
Пример упрощенного заказа: http://posudexpert.com.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout#warn_in_simplecheckout_cart
Версия Opencart ocStore 1.5.5.1.2
Шаблон: Polianna
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
перенести 3 лендинга c одной платформы шаблонов на другую. с конструктора http://lptrend.com/lk/#/ на конструктор https://platformalp.ru/ наши сайты: http://divosad1.ru/ http://vip.divosad1.ru/ http://eko.divosad1.ru/ Без переноса службы обратного звонка и чата. Нужно просто переписать тексты с одного на др. шаблон, скопировать фото.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо выполнить небольшие правки на сайте. ТЗ в приложенииСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Необходимо выполнить небольшие правки на сайте. ТЗ в приложенииСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Поправить магазин на joomla магазин - joomshopping Проект заключается следующем, на данный момент на сайте присутствуют названия товара (product_name), но при добавлении в корзину, наименование товара не отображается (в самой корзине). надо сделать чтобы наименование товара также ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Сайт на CMS prestashop 1.5.6.1 нужно перевести на 1.6.0.9! На сайте сделано много допилов в том числе админка! Формат работы: вышлю дамп, переводите сайт, тестируем, принимаю работу, оплачиваю! Результат это полностью рабочий сайт( совсеми его плюшками) но а версии 1.6.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Доработка сайта на ModxСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Сабж. Надо доработать самописную CRM – систему на php. Надо внести ряд правок и доработок.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен усидчивый, умный, эрудированный, находчивый и самое главное трудолюбивый программист верстальщик для интернет проекта [url=http://www.wadim.pro]www.wadim.pro[/url]. Необходимы следующие качества: - знание самой работы - позитивный настрой (без менстряков), - самодисциплина, - высокая мотивированность, - настрой на результат, целеустремлённость, - уверенность в себе, - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу программиста, который сможет внести изменения на сайт на системе Image CMS. - сделать кнопу - "задать вопрос" - добавить пункт в меню - создать дополнительную панельку со значками ("наши преимущества") - внизу страницы добавить информацию с контактами. Жду Ваших ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад