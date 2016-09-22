Нужен специалист по MODX.

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок97 просмотров
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Необходимо выполнить небольшие правки на сайте. ТЗ в приложении

MODX
7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов