Перевод интернет магазина на prestashop на последнею версию

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки176 просмотров
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Добрый день!

Сайт на CMS prestashop 1.5.6.1 нужно перевести на 1.6.0.9!

На сайте сделано много допилов в том числе админка!

Формат работы:

вышлю дамп,

переводите сайт,

тестируем,

принимаю работу,

оплачиваю!

Результат это полностью рабочий сайт( совсеми его плюшками) но а версии 1.6. 

Prestashop
7 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад