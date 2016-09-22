Необходимо внести некоторые изменения на сайт на системе Image CMS.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка119 просмотров
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Ищу программиста, который сможет внести изменения на сайт на системе Image CMS.

- сделать кнопу - "задать вопрос"

- добавить пункт в меню

- создать дополнительную панельку со значками ("наши преимущества")

- внизу страницы добавить информацию с контактами.

Жду Ваших предложений с ценами.

7 лет назад
Juliagallex
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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