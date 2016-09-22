Обновить тему Wordpress так, чтобы ее можно было перевести на разные языки в плагине Polylang (сейчас он не видит большинство элементов сайта), при этом нагрузка на хостинг не должна вырасти. В отклике указывайте цену и сроки.
Необходимо внести некоторые изменения на сайт на системе Image CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста, который сможет внести изменения на сайт на системе Image CMS.
- сделать кнопу - "задать вопрос"
- добавить пункт в меню
- создать дополнительную панельку со значками ("наши преимущества")
- внизу страницы добавить информацию с контактами.
Жду Ваших предложений с ценами.
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