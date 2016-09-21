Сайт на шаблоне WordPress

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки189 просмотров
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Необходимо построить сайт на основании шаблона WordPress.

За основу берем шаблон UNICODE: http://www.undsgn.com/uncode/blog/blog-boxed-standard/

Это будет конструктор из различных модулей.

Важны сроки: 7 дней.

Бюджет: 100 долларов.

Полное ТЗ и исходные материалы можно найти по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/0B3y11UctETWRQm9pYm9PR1VZT1E?usp=sharing

WordPress
7 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад