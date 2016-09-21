Поставить скрипт соц. голосования на Dle

$2
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка112 просмотров
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Нужно поставить готовый скрипт соц. голосования как на этом сайте bluestacks-pc.ru   на сайт, сделанном на cms DLE

Сss стили требуется изменить чтобы скрипт вписался в шаблон сайта

7 лет назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад