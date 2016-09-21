Поставить скрипт соц. голосования на Dle

Добрый день! Работы специалисту часа на 2-3. [b]Текущая ситуация:[/b] Была верстка, разработчик внедрил ее в ВП. Потом клиент изменил логику некоторых блоков. Они уже сверстаны, нужно внести изменения в Wordpress. Есть бэкап и актуальная версия верстки. [b]Что изменилось в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить готовый скрипт соц. голосования как на этом сайте bluestacks-pc.ru на сайт, сделанном на cms DLE
Сss стили требуется изменить чтобы скрипт вписался в шаблон сайта
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо настроить акцию 5 товар со скидкой. Т.е. если пользователь заказывает 5 или больше товаров (одной позицией или разными), то пятый (десятый, пятнадцатый и т.д.) товар предоставляется ему со скидкой 90%Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ситуация следующая, год назад заказывал разработку сайта. Сайт сделали и выслали все файлы и дамп. Сайт год валялся на винте, сейчас его нужно установить и настроить. Все файлы прикрепляю. Жду ваших предложений, всем заранее спасибо.Закрыт7 лет назад
Нужно подкоректировать фильтр, перенести ЧПУ с тестового на основной, сделать правки по сео.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: Есть приобретенный шаблон, необходимо внести ряд правок. Правки в рамках концепции шаблона, 90% делаются через админку, добавить контент (7-10 страниц). Желательно уметь не только верстать и создавать шаблоны, но и иметь опыт программирования для WP. Это ...Закрыт7 лет назад
Есть макет главной страницы с небольшими изменениями надо будет перенести его на действующий сайт на Друпале и дать подробную инструкция где и как редактируются блоки. Доступы и бекапы предоставлю. От вас цена и сроки. Сайт: ...Закрыт7 лет назад
- $30
Срочно! Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сверстать и натянуть на WordPress несложные макеты Пару слайдеров + мультиязычность, более подробное ТЗ + макеты скину в ЛССистемы управления (CMS)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, интересует стоимость переноса существующего интернет-магазина на Битрикс или подобной системе. ТЗ – https://docs.google.com/document/d/14TS5moNw5vhNb1VaOGxLeMVrn1gZmyQLRkrbolr4j5k/edit Доступ к базе и картинкам старого магазина есть. Обязательно, указывайте предварительную оценку по срокам и стоимости. Только для исполнителей из Украины.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно настроить урлы для категорий и товаров Joomshooping. На сайте установлен плагин Joomshopping BIO.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад