Установка движка osCommerce с плагинами на хостинг

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки122 просмотра
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Ситуация следующая, год назад заказывал разработку сайта. Сайт сделали и выслали все файлы и дамп. Сайт год валялся на винте, сейчас его нужно установить и настроить. Все файлы прикрепляю. Жду ваших предложений, всем заранее спасибо.

7 лет назад
Moroaar
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад