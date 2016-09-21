С помощью Shortcode Ultimate Plugin for Joomla от bdthemes.com, создать "продающие" посадочные страницы с предварительными условными названиями: 1) Купить гардеробную на заказ 2) Купить прихожую на заказ 3) Купить двери-купе на заказ 4) Купить систему хранения на заказ 5) Купить ...
Установка движка osCommerce с плагинами на хостинг
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Ситуация следующая, год назад заказывал разработку сайта. Сайт сделали и выслали все файлы и дамп. Сайт год валялся на винте, сейчас его нужно установить и настроить. Все файлы прикрепляю. Жду ваших предложений, всем заранее спасибо.
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