Пять посадочных страниц на Joomla3 и настройка Яндекс Директ.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки142 просмотра
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С помощью Shortcode Ultimate Plugin for Joomla от bdthemes.com, создать "продающие" посадочные страницы с предварительными условными названиями:

1) Купить гардеробную на заказ

2) Купить прихожую на заказ

3) Купить двери-купе на заказ

4) Купить систему хранения на заказ

5) Купить встроенный шкаф на заказ

Установить форму заказа бесплатного 3d проекта, где запрашивать e-mail, (телефон?), высоту,ширину, глубину, размер дверного проема (если есть, если нет, то двери-купе?) и отступы от него до стен. Форму обратного звонка по СПб.

Настроить на них Яндекс. Директ.

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Joomla
7 лет назад
roman_sch
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад