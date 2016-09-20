Здравствуйте, коллеги! Нужно для сайта http://reeft.ru/ внести некоторые изменения. Сложность в том что фтп доступа к файлам нет. Есть доступ только прямо на сервер. Очень важно там ничего лишнего не трогать. Нужно сделать шапку вот так - https://yadi.sk/d/nzFugIUhvPbVf Телефоны и ...
Пять посадочных страниц на Joomla3 и настройка Яндекс Директ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С помощью Shortcode Ultimate Plugin for Joomla от bdthemes.com, создать "продающие" посадочные страницы с предварительными условными названиями:
1) Купить гардеробную на заказ
2) Купить прихожую на заказ
3) Купить двери-купе на заказ
4) Купить систему хранения на заказ
5) Купить встроенный шкаф на заказ
Установить форму заказа бесплатного 3d проекта, где запрашивать e-mail, (телефон?), высоту,ширину, глубину, размер дверного проема (если есть, если нет, то двери-купе?) и отступы от него до стен. Форму обратного звонка по СПб.
Настроить на них Яндекс. Директ.
Сайт - 1vhp.ru
Безопасная сделка!
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