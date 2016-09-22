Доработки [Opencart]

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки202 просмотра
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Нужно разработать таблицу вариантов товара. 

Детальное ТЗ закрепил.

OpenCart
7 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
spcfrc
Юлиан 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Как всегда, работа на 5 с + Все очень грамотно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству! Отличный специалист!
В очередной раз был доволен сотрудничеству. Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшие работы