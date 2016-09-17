Модификация шаблона WP

Opencart 2.2 - 2.3 Необходимо доделать модуль seo_pro Есть дубли товаров /category1/subcategory1/ и tovar1 /category1/tovar1, нужно сделать так чтобы такого не было
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://wikigrib.ru/. На сайте включено кеширование (WP Super Cache)
Задачи:
1) Форма комментариев:
a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых плагинов, таких как "Subscribe to Comments Reloaded". ps редактировать сами плагины - не вариант)
b) Прикрутить к форме ВИЗУАЛЬНЫЙ редактор (можно через стандартную функцию wp_editor('', 'contentarea', $args, но это на ваше усмотрение)) Кнопки: Ж, К, П, З, Цитата, Ссылка, и тп + кнопка со смайлами emoji (плагин jQuery Comment Preview отключаем)
с) Пропускать комментарии с внутренними ссылками, без модерации (сейчас при вставке любой ссылки в комментарий, он уходит на модерацию).
2) Форма регистрции:
a) Выводить форму регистрации в модальном окне.
b) Сделать защиту от автоматических регистраций (БЕЗ Плагинов) ("Captcha by BestWebSoft" отключаем)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Сделать 3 небольшие доработки с отчётом о проделанной работе вида: путь файла, какие изменения были произведены. ТЗ в приложении.Завершен7 лет назад
Требуется сверстать макеты PSD на CMS (По движку обсуждаемо, главное что бы был фришный) Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно найти и исправить ошибку.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
В общем, задачи простые. 1. добавить форму обратной связи на первый экран, кнопку "заказать звонок" в шапку (на нее модалку, дизайн тот же, что и у формы, только в заголовке "закажите звонок" 2. Добавить видеоотзыв (видео есть) 3. ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать правильный перевод шаблона,сайта сделанного на Prestashop. Нужно правильно перевести все от А до Я, включая модули. Отредактировать мои переводы сделаны с помощью Google. Я пробовал переводить с помощью Google-мне не нравится, язык можно сломать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо обновить несколько сайтов на MODx до последней версии с сохранением всей функциональности. 5 сайтов, есть и на EVO и на REVO. Предлагайте адекватные цены, вышлю ссылки и версии.Завершен7 лет назад
- $5
Не работает слайдер Revolution (Wordpress) http://sarusdom.ru Надо починить. Возможно связано с visual composer.Завершен7 лет назад
Редактирование страницыСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад