Доработать сайт на CMS Joomla

$80
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка160 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно провести работы по сайту согласно прикрепленного технического задания .

Joomla
7 лет назад
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$80
5 дней
Работа сделана качественно и в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
По всем пунктам 5 баллов, отличный заказчик!