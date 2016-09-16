Внесение изменений на сайте Modx

Здравствуйте.

Сайт springland(точка)ru работает на Modx Evolution.

Нужно внести изменения в соответствии с заданием, тз прикреплено к задаче.

В заявке обязательно укажите цену за тз и цену за адаптивную верстку.

От Вас ожидаем:

- не новичок в Modx

- берете проект и доводите его до конца, не бросаете и не пропадаете (заинтересованы в периодическом сотрудничестве со специалистом Modx)