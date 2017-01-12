Сайт под управлением modx evolution Необходимо сделать фильтр товаров по ТЗ. Пишите сроки и стоимость.
Натянуть верстку на ModX Revo + подключить функционал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе.
Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню на 2 пункта по аналогии с тем, которое уже сделано и сделать смену таблиц при нажатии на одну из вкладок на странице проекта.
Из нестандартных функций: фильтр проектов, калькулятор доставки, карта построенных объектов, связь между реализованным объектом с проектом из каталога, если этот объект реализовывался по этому проекту.
Подробное ТЗ отправлю выбранным кандидатам.
Карта сайта со ссылками на верстку https://cloud.mail.ru/public/MdM5/Q2VQKhVsU
Все работы должны вестись на вашей тестовой площадке с обязательной демонстрацией промежуточных результатов в ходе работы.
Бюджет – 15000 руб. Срок на реализацию – 10 дней.
Оплата поэтапная по мере выполнения проекта. Количество и состав этапов обсуждается индивидуально.
Требования:
1) Большой опыт работы с ModX
2) Способность думать и предлагать решения поставленной задачи
3) Внимание к деталям
4) В рабочее время быть на связи
5) Способность реально оценить свои силы и сроки на выполнение задачи
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