Натянуть верстку на ModX Revo + подключить функционал

Добрый день!

Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе.

Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню на 2 пункта по аналогии с тем, которое уже сделано и сделать смену таблиц при нажатии на одну из вкладок на странице проекта.

Из нестандартных функций: фильтр проектов, калькулятор доставки, карта построенных объектов, связь между реализованным объектом с проектом из каталога, если этот объект реализовывался по этому проекту.

Подробное ТЗ отправлю выбранным кандидатам.

Карта сайта со ссылками на верстку https://cloud.mail.ru/public/MdM5/Q2VQKhVsU

Все работы должны вестись на вашей тестовой площадке с обязательной демонстрацией промежуточных результатов в ходе работы.

Бюджет – 15000 руб. Срок на реализацию – 10 дней.

Оплата поэтапная по мере выполнения проекта. Количество и состав этапов обсуждается индивидуально.

Требования:

1) Большой опыт работы с ModX

2) Способность думать и предлагать решения поставленной задачи

3) Внимание к деталям

4) В рабочее время быть на связи

5) Способность реально оценить свои силы и сроки на выполнение задачи