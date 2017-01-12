Натянуть верстку на ModX Revo + подключить функционал

$230
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка209 просмотров
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Добрый день!  

Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе. 

Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню на 2 пункта по аналогии с тем, которое уже сделано и сделать смену таблиц при нажатии на одну из вкладок на странице проекта. 

Из нестандартных функций: фильтр проектов, калькулятор доставки, карта построенных объектов, связь между реализованным объектом с проектом из каталога, если этот объект реализовывался по этому проекту.  

Подробное ТЗ отправлю выбранным кандидатам. 

Карта сайта со ссылками на верстку https://cloud.mail.ru/public/MdM5/Q2VQKhVsU

Все работы должны вестись на вашей тестовой площадке с обязательной демонстрацией промежуточных результатов в ходе работы.  

Бюджет – 15000 руб. Срок на реализацию – 10 дней. 

Оплата поэтапная по мере выполнения проекта. Количество и состав этапов обсуждается индивидуально. 

Требования: 

1) Большой опыт работы с ModX 

2) Способность думать и предлагать решения поставленной задачи 

3) Внимание к деталям 

4) В рабочее время быть на связи 

5) Способность реально оценить свои силы и сроки на выполнение задачи

MODX
7 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$300
10 дней
Работой доволен, Дмитрий реализовал весь требуемый функционал в том виде, в котором это требовалось. Не задавал лишних вопросов, не заставлял думать за себя как лучше реализовать ту или иную функцию, а сам предлагал решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Интересный проект! Достойная и своевременная оплата. Заказчик оказывал максимально возможную поддержку в процессе работы. Остаюсь абсолютно доволен сотрудничеством!