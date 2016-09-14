Наложить верстку на сайт на Осшоп 1.5.6.4

$60
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки156 просмотров
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1. Имеется адаптивная  верстка главной, каталога и карточки товара. Нужно внедрить на сайт http://karteks.mb-dev.ru/, остальные страницы подкорректировать под новый формат верстки.

Верстка тут https://goo.gl/qvc2hA

2. Установить модуль оформления заказа в одно окно

7 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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