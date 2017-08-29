Натяжка вертски на Wordpress

Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...
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Здравствуйте! Провожу редизайн сайта работающего сайта law-divorce точка ru. Мне необходима натяжка верстки на сайт, функционал редактирования. В общем чтобы было все по фен-шую и кодексу WP. Верстка уже готова.
Вот ТЗ и там же ссылки на сверстанные страницы https://docs.google.com/document/d/1XS5_30zrj2Vbk2JIYUWg2NggbHeYNq9LpjrGD5sDREM/edit#
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