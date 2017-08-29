Натяжка вертски на Wordpress

Здравствуйте! Провожу редизайн сайта работающего сайта law-divorce точка ru. Мне необходима натяжка верстки на сайт, функционал редактирования. В общем чтобы было все по фен-шую и кодексу WP. Верстка уже готова.

Вот ТЗ и там же ссылки на сверстанные страницы https://docs.google.com/document/d/1XS5_30zrj2Vbk2JIYUWg2NggbHeYNq9LpjrGD5sDREM/edit#