Натяжка вертски на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок203 просмотра
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Здравствуйте! Провожу редизайн сайта работающего сайта law-divorce точка ru. Мне необходима натяжка верстки на сайт, функционал редактирования. В общем чтобы было все по фен-шую и кодексу WP. Верстка уже готова.

Вот ТЗ и там же ссылки на сверстанные страницы https://docs.google.com/document/d/1XS5_30zrj2Vbk2JIYUWg2NggbHeYNq9LpjrGD5sDREM/edit#

WordPress
7 лет назад
Ezhkos
36 летТаиланд
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$150
7 дней
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