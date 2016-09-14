Перенести шаблон с joomla в Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт http://пермь.хочу-военник.рф  На нём использован самописный шаблон с крайне корявой вёрсткой, нелепым расположением модулей и вообще, сделанный крайне непрофессионально.

Требуется перенести его на вордпресс (пока баловался на тестовой площадке http://пермь.хочу-военник.рф/wp/  )  с исправлением всех косяков. или сделать на вордпрессе просто новый шаблон "по мотивам" джумлового.

Оплата на карту сбера. Предоплата только исполнителям с хорошей репутацией. 

Пожалуйста, указывайте примерную стоимость работ при подаче заявки.

WordPressJoomla
7 лет назад
igor_rnc2002
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен WordPress разработчик для ответов на вопросы на StackExchange

    [b]Суть задачи:[/b] есть ряд вопросов на StackExchange, например, [url=http://wordpress.stackexchange.com/questions/101651/how-to-set-a-static-html-front-page]такой[/url]. [b]Перевод вопроса:[/b] Я пытаюсь настроить статическую главную страницу на HTML для WordPress, что, как оказалось, нетривиальная задача.Я попробовал три подхода:[list=1][*]Добавить index.html и переименовать index.php и blog.php. Также я попробовал заменить пермалинк на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенести сайт на zend framework

    $4

    Здравствуйте.  необходимо перенести сайт написанный на zend framework c одного (hostpro) хостинга на другой (ukraine) ну так чтоб работал :) на текущем хостинге есть доступ к бекапам, к фтп и что потребуется на будущем хостинге есть доступ к БД ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить готовое решение ИМ на Битриксе

    Здравствуйте! Необходимо настроить готовый ИМ, адрес сайта: http://prntscr.com/chv21z [b]Необходимые настройки:[/b] Настроить каталог согласно приложенному файлу: https://yadi.sk/d/lfAw-uBnv9hw4 Настроить фильтры каталога, согласно свойствам товаров Настроить карточки товаров согласно свойствам товаров Перенести все товары используя установленный модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kda.importexcel Оплата: Сбер, ЯД,  WMR, безнал

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать функционал  действующего сайта на MODx Revo за 1200 грн

    ТЗ [url=http://ukrfasad.pp.ua/][u]ukrfasad.pp.ua[/u][/url] Доработать функционал  действующего сайта на MODx Revo за 1200 грн Основной функционал уже выведен, необходимо добавить новые возможности и доработать уже имеющиеся, исправить ошибки. ЧТО СДЕЛАТЬ Посмотреть существующий функционал можно на домене [url=http://ukrfasad.pp.ua./][u]http://ukrfasad.pp.ua.[/u][/url] Примерно 95% уже выведено. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и интеграция нового дизайна главной страницы Джумла

    Сайт kts-auto.ru Новый дизайн главной - приложен. Интересует верстка новых блоков и интеграция в текущий сайт. Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Установка и настройка модуля импорта экспорта в Opencart

    Необходимо установить и настроить модуль импорта экспорта прайса от поставщика (cvs файлов) в Opencart (версия 2.1.0). Пример прайса вышлю. Также необходимо настроить тему оформления. Ее установили, но поехали все баннеры и видны куски кода на ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать сайт на MODx по ТЗ

    Необходим подрядчик с опытом работы на MODx. Необходимо доработать сайт по ТЗ В комментариях просьба указывать стоимость часа работ и примеры работ на MODx. Заявки без примеров работ и стоимости часа рассматриваться не будут.

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание файла для автоматической заливки в ИМ и его выгрузка

    Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен около 10 вкладок от разных производителей, с разными категориями) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Авторизация через соц сети, платежная система на ВП

    есть сайт на вп с плагином платных подписок. необходимо реализовать возможность оплаты что-то вроде интеркассы (предлагайте свои и почему) а также нужна авторизация через вк и аккаунт гугл. цену предлагайте

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад