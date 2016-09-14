Перенести шаблон с joomla в Wordpress

Имеется сайт http://пермь.хочу-военник.рф На нём использован самописный шаблон с крайне корявой вёрсткой, нелепым расположением модулей и вообще, сделанный крайне непрофессионально.

Требуется перенести его на вордпресс (пока баловался на тестовой площадке http://пермь.хочу-военник.рф/wp/ ) с исправлением всех косяков. или сделать на вордпрессе просто новый шаблон "по мотивам" джумлового.

Оплата на карту сбера. Предоплата только исполнителям с хорошей репутацией.

Пожалуйста, указывайте примерную стоимость работ при подаче заявки.