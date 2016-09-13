Требуется обновить Joombla с 2.5.6 до 3.6.х версии, с сохранением шаблонов, базы и контента
Авторизация через соц сети, платежная система на ВП
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт на вп с плагином платных подписок.
необходимо реализовать возможность оплаты что-то вроде интеркассы (предлагайте свои и почему)
а также нужна авторизация через вк и аккаунт гугл.
цену предлагайте
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