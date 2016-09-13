Авторизация через соц сети, платежная система на ВП

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки104 просмотра
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есть сайт на вп с плагином платных подписок.

необходимо реализовать возможность оплаты что-то вроде интеркассы (предлагайте свои и почему)

а также нужна авторизация через вк и аккаунт гугл.

цену предлагайте

7 лет назад
2klient
32 годаСловакия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад