Исправить неполадки в работе сайта Modx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки142 просмотра
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Не работает верхнее меню 

Или все  работает на компьютере - тогда не видно подменю на мобильных устройствах вообще 

Или видны подменю - но тогда не работает пункт родительского меню на компьютере.

Надо: на компьютере пр наведении на родительский - появление подменю+работающий родительский пункт.

При этом работающие и меню, и подменю с планшетов 

Сайт chesslabyrinth.ru

MODX
7 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад