Исправить неполадки в работе сайта Modx

Не работает верхнее меню

Или все работает на компьютере - тогда не видно подменю на мобильных устройствах вообще

Или видны подменю - но тогда не работает пункт родительского меню на компьютере.

Надо: на компьютере пр наведении на родительский - появление подменю+работающий родительский пункт.

При этом работающие и меню, и подменю с планшетов

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