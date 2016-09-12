Необходимо обновление Drupal, сайт не один, но пока говорим об одном. зависит от выполнения работы
На основе готовой верстки сделать сайт на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования
1. Использование ACF advanced custom fields
2. АКТИВНЫЙ опыт использования этого плагина
3. Работы в портфолио на Wordpress с использованием этого плагина
4. Всё, что можно вынести в админку, нужно вынести (логотип сайта, текст в подвале, номер телефона, баннер, слайдеры)
5. Проекты должен быть отдельным типом записей
6. Любые повторяющиеся элементы должны быть через repeater
7. Главная страница должна быть вся сделана по полям через ACF
Вёрстка уже есть!
Максимальный бюджет на работу 6500 рублей
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