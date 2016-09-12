На основе готовой верстки сделать сайт на Wordpress

$100
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок256 просмотров
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Требования

1. Использование ACF advanced custom fields

2. АКТИВНЫЙ опыт использования этого плагина

3. Работы в портфолио на Wordpress с использованием этого плагина

4. Всё, что можно вынести в админку, нужно вынести (логотип сайта, текст в подвале, номер телефона, баннер, слайдеры)

5. Проекты должен быть отдельным типом записей

6. Любые повторяющиеся элементы должны быть через repeater

7. Главная страница должна быть вся сделана по полям через ACF

Вёрстка уже есть!

Максимальный бюджет на работу 6500 рублей

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад