Восстановить админку джумлы

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!  Требуется восстановить админку джумлы для сайта.

7 лет назад
suche
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Благодарю за работу. Все выполнено отлично, быстро. Возникающие дополнительные вопросы решались также моментально. Очень довольна сотрудничество и профессионализмом. Коммуникация оставила только приятные впечатления. Желаю успехов в дальнейшей работе. Рекомендую однозначно.
Отличный заказчик, понятно сформулированная задача и предоставлены все доступы. Своевременная оплата. Всем рекомендую!