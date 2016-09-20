Восстановить админку джумлы

Мне необходимо сделать плагин или модифицировать стандартный визуальный редактор wordpress для того, чтобы отключить возможность редактирования тегов шорткодов в визуальном редакторе. Для чего мне это нужно: я верстаю страницу через редактор с помощью шорткодов и передаю ...