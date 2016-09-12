Отмена редактирования шорткодов в wordpress

Мне необходимо сделать плагин или модифицировать стандартный визуальный редактор wordpress для того, чтобы отключить возможность редактирования тегов шорткодов в визуальном редакторе.

Для чего мне это нужно: я верстаю страницу через редактор с помощью шорткодов и передаю сайт клиенту, который в этом не соображает - но он хочет редактировать всю информацию на странице, мне нужна эта функция, чтобы во время редактирования текста он не зацепил случайно тег шорткода и верстка страницы не слетела.

плагины типа visual composer в любом случае мне подходят, поскольку они не всем клиентам понятны и слишком сильно нагружают кодб в результате чего страница весит намного больше.

Как бы я хотел это реализовать: нужна галочка в визуальном редакторе "shortcode edit" - если галочка стоит - теги между [] редактировать или удалить невозможно, если не стоит - с ними можно делать все, что хочешь. ЛИБО УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ: нужно изменение файлов визуального редактора, чтобы в режиме визуального редактора теги между [] не редактировались, а в режиме текста с ними можно было делать что захочешь.

Интересует цена вопроса и срок выполнения. Цена должна быть адекватная работе.