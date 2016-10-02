Требуется натяжка верстки на Wordpress

Тема куплена, макет как должно быть руссифицировано, сделан. http://dental-clinic.cmsmasters.net/ Прошу писать тем, у кого хороший опыт с wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется натянуть на wordpress данную верстку: http://ga6.ru/I00IF
Срок - середина среды.
Жду предложений по бюджету.
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