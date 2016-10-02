Требуется натяжка верстки на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки239 просмотров
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Требуется натянуть на wordpress данную верстку: http://ga6.ru/I00IF

Срок - середина среды.

Жду предложений по бюджету.

WordPress
7 лет назад
4natic
Антон 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$80
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Важно то, что Антон на связи практически 24 часа в сутки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество