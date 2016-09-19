Одностраничный сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен16 заявок181 просмотр
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Необходимо создать адаптивный сайт на WP. Есть готовый макет в формате PSD. Одностраничный сайт сдвумя дополнительными страницами. Подробности в ТЗ. 

7 лет назад
AndrewKoren
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
artZzz
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$45
3 дня
Даниил хороший исполнитель, быстро выполнил поставленные задачи, не было необходимости по 100 раз объяснять задачи. Оперативно внес необходимые поправки на сайт. Рекомендую!
Побольше бы таких адекватных заказчиков как Андрей. Оплата точно в срок) Четко выраженное ТЗ. Рекомендую!
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