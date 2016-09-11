Доработка блога на Wordpress, микроразметка

Всем привет! Есть сайт типа: http://moeditya.com/ 1. В сайтбаре необxодимо сделать + вывести такую же кнопку: http://image.prntscr.com/image/9d9076c9ee0442959fa95d8f8858522e.png Которая ведет на страницу с содержанием такого же рода: http://moeditya.com/kalkulyator-rascheta-beremennosti/ Только основным содержанием будет - "Давление". 120 на 80 и т.п. Как именно в приложенном файле.