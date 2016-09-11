Доработка блога на Wordpress, микроразметка

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки132 просмотра
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Привет, друзья! Нужна помощь. Есть недоработанный блог на Wordpress, нужно исправить ошибки микроразметки.

WordPress
7 лет назад
swetik_minus
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 лет назад
$25
1 день
Всё очень быстро и качественно, и даже с гарантией! Вежлив, очень приятно было сотрудничать. Спасибо большое!
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Спасибо!
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