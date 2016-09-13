Друпал

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Натянуть дизайн личного кабинета на сайт в друпале

Есть сайт 

Top Business точка biz    без пробелов. Сделан на друпале.  

Есть готовый дизайн личного кабинета 

Нужно натянуть дизайн личного кабинета. 

Обязателен опыт работы на системе друпал!! 

При заинтересованности вышлю вам дизайн для согласования сроков и цены. Предоставлю доступ к системе друпал.  

ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать! 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад