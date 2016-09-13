На сайте на Woocommerce связать скриптом варианты доставки и оплаты

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки106 просмотров
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Нужно, чтоб при выборе варианта доставки "забрать из офиса" автоматически выбиралась бесплатная доставка, а при выборе других вариантов оплаты автоматически выбиралась доставка почтой.

WooCommerce
7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад