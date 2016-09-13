Загрузить товары в ocStore

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки127 просмотров
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Ocstore 2.1.0.2 (последняя версия), чистый. Нужно загрузить на него около 5000 товаров.

Есть CSV/XML с товарами, отдельно с разделами, CSV/XML с фотографиями и сами фотографии.

7 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов