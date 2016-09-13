Натянуть движок и подключить модули (Bitrix)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки121 просмотр
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Требуется натянуть на движок Битрикса "Малый бизнес" сверстанные макеты html и произвести подключение и настройку требуемых по шаблонам модулей.

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов