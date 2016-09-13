Обновление joombla

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок132 просмотра
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Требуется обновить Joombla с 2.5.6 до 3.6.х версии, с сохранением шаблонов, базы и  контента 

7 лет назад
Saimushishi
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад