есть сайт на вп с плагином платных подписок. необходимо реализовать возможность оплаты что-то вроде интеркассы (предлагайте свои и почему) а также нужна авторизация через вк и аккаунт гугл. цену предлагайте
Создание файла для автоматической заливки в ИМ и его выгрузка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен около 10 вкладок от разных производителей, с разными категориями) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). На сайте нужно будет создать каталог и настроить фильтр. Все пункты есть, придумывать не надо. Всего около 2000 позиций
Фото в отдельной папке
Лицензия Малый бизнес
Тематика - Теплые полы
Задачи:
1. создать EXCEL файл и настроить для автоматической заливки на сайт(с фото) это работа программиста
2. Залить информацию на сайт и настроить фильтр
3. Обучение заказчика для самостоятельного его использования
От вас нужен ценник за весь проект и сроки выполнения
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