Создание файла для автоматической заливки в ИМ и его выгрузка

Добрый день!

На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен около 10 вкладок от разных производителей, с разными категориями) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). На сайте нужно будет создать каталог и настроить фильтр. Все пункты есть, придумывать не надо. Всего около 2000 позиций

Фото в отдельной папке

Лицензия Малый бизнес

Тематика - Теплые полы

Задачи:

1. создать EXCEL файл и настроить для автоматической заливки на сайт(с фото) это работа программиста

2. Залить информацию на сайт и настроить фильтр

3. Обучение заказчика для самостоятельного его использования

От вас нужен ценник за весь проект и сроки выполнения