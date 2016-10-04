Верстка и интеграция нового дизайна главной страницы Джумла

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок189 просмотров
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Сайт kts-auto.ru

Новый дизайн главной - приложен. Интересует верстка новых блоков и интеграция в текущий сайт.

Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками.

7 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$55
5 дней
Верстка сделана качественно; по интеграции вскрылись изначально неучтенные мною моменты и по обоюдному согласию от этой части работы отказались. По цене вопрос решили без проблем. Правки верстки, обнаруженные уже после оплаты, сделаны без проблем. Рекомендую.
Павел составил подробное ТЗ, по которому не возникало никаких вопросов по работе, все было максимально понятно. Был момент с тем, что при поиски исполнителя Павел не уточнил инструмент на котором был создан сайт. В связи с этим, договорились на том, что эту задачу выполнит другой человек, а оплата за мою работу, соответственно, будет ниже. Понимающий и адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!