Верстка и интеграция нового дизайна главной страницы Джумла

Павел составил подробное ТЗ, по которому не возникало никаких вопросов по работе, все было максимально понятно. Был момент с тем, что при поиски исполнителя Павел не уточнил инструмент на котором был создан сайт. В связи с этим, договорились на том, что эту задачу выполнит другой человек, а оплата за мою работу, соответственно, будет ниже. Понимающий и адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!