Доработать сайт на MODx по ТЗ

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки172 просмотра
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Необходим подрядчик с опытом работы на MODx. Необходимо доработать сайт по ТЗ

В комментариях просьба указывать стоимость часа работ и примеры работ на MODx.

Заявки без примеров работ и стоимости часа рассматриваться не будут.

MODX
7 лет назад
ErickTrodly
Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад