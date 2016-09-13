Сайт kts-auto.ru Новый дизайн главной - приложен. Интересует верстка новых блоков и интеграция в текущий сайт. Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками.
Доработать функционал действующего сайта на MODx Revo за 1200 грн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать функционал действующего сайта на MODx Revo за 1200 грн
Основной функционал уже выведен, необходимо добавить новые возможности и доработать уже имеющиеся, исправить ошибки.
ЧТО СДЕЛАТЬ
Посмотреть существующий функционал можно на домене http://ukrfasad.pp.ua. Примерно 95% уже выведено. Сайт представляет из себя каталог БЕЗ корзины, БЕЗ регистрации или авторизации пользователей, но с возможностью заказа продукции с сайта (реализуется формами обратной связи на карточках товара).Необходимо:
Внести правки в шаблон так, что бы на всех страницах в блоке «Контакты» блок «Как мы с вами работаем» находился выше блока «Закажите» (выше форм).
Доработать шаблон «Наши работы» для корректного вывода категорий и подкатегорий, а также графической информации по схеме РАЗДЕЛ – ОБЪЕКТ (категория) – ФОТО.Пример: ОКНА -> проспект Победы, 118, здание Верховного суда -> Фото 1, Фото2, Фото 3…Входящее фото на раздел и категории должны иметь одинаковую высоту (уменьшаться пропорционально). Входящее фото с подписью кликабельно . Используется отдельное входящее фото для раздела и отдельное для объект (категории). Установка и редактирование всех фото не в коде, а из админки через соответствующие поля загрузки фото! Под входящей фоткой объекта (категории) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выведен редактируемый из админки заголовок (заголовок может достигать 3-4 строк - необходимо предусмотреть разные размеры названий объекта - от 1 строки до 4 строк, страница должна выглядеть красиво, ничего не должно разъезжаться, придерживаемся единых отступов, размеров фоток, высоты заголовков). Сами фото представляют из себя галерею. Каждое конечное фото в каждой категории увеличивается по клику, увеличивается на весь экран (без перехода на другое окно или страницу), фото листаются в модальном окне влево вправо с помощью элементов управления галереи, закрываются также с помощью элемента управления (крестик справа в верхнем углу) или по клику вне области пролистывания.
Доработать шаблон страницы «Дилерам» для размещения видео и описания. Слева размещается превью видео (размер оп ширине до 300 px, высота - пропорционально), справа - текстовое описание (до 4-5 строк текста). Видео с текстом одно от другого отделяется разделителем (полоса). Выводится до 12 видео на страницу, затем появляется пагинация. По клику на видео - открывается на весь экран, воспроизводится (ролики будут загружаться вставкой кода с Ютюб или Vimeo).
Решить проблему с некорректным выводом отсортированных по производителю товаров, также с дублированием\отображением ненужных товаров.
Добавить метки. Для карточки товара должна быть возможность добавить метку «Ценовой сегмент» - Низкий, Средний либо Элитный (выводится на фото товара png-иконка в правом верхнем углу. Иконка выводится, как на карточке товара, так и на странице с категорий товаров, их общим списком).
Добавить сортировку товаров по: Производителю, Типу открывания, Ценовому сегменту (Низкий, Средний, Элитный). Параметры фильтра у каждого раздела могут отличаться, поэтому надо будет составить видео-инструкцию, как подключать фильтр с нужными параметрами к определенной категории сайта. Для теста нужно показать работающий фильтр на 3-х категориях (Окна, Безрамное остекление, Двери).
Реализовать отправку почты со всех форм на e-mail [email protected]
Поправить стили для вывода анимации схем открывания (фиксировать высоту и ширину для всех анимаций)
Все выше указанные правки должны быть внесены с учетом адаптивности верстки. ОБЯЗАТЕЛЬНА корректная работа указанных выше изменений на мобильных устройствах! То есть делаем все адаптивно!
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ
Все блоки выводятся по максимуму редактируемыми чанками, сниппетами, модулями с понятными названиями - то есть форма обратной связи, к примеру, mod_feedback.php или mod_obratnaya_svyaz.php, но точно не 1.php или 334h.php. После вас с сайтом работать администратору, который должен иметь возможность быстро во всем разобраться
Включайте после тестирования сжатие скриптов, снижайте кол-во запросов к серверу. Просьба, делать программинг вдумчиво и не халтурить.
Правки делаем тут же на домене ukrfasad.pp.ua и на нашем хостинге.
Выкладывайте готовый функционал на сайт сразу, чтоб была видна работаОПЛАТА
Предоплата 30% после выполнения самых легких пунктов 1, 7 и 8.
Остальное - после завершения и настройки работоспособности всех внесенных изменений
При срыве сроков - штраф 30%
СРОКИ
До 5 октября 2016 года все должно быть готово - в том числе с учетом тестирования и исправления багов. Времени на раскачку нет.ДРУГИЕ НЮАНСЫ
Исполнителей с "больными родственниками", "срочными неотложными делами", "пропадающим интернетом", "авариями туалета", "поломками компьютера" и ПРОЧИМИ ОТМАЗКАМИ - не беспокойте: не надо тратить ваше, и наше время.
"Уезжающие куда-либо" во время реализации проекта - скатертью дорога! Тоже не беспокойте.
Если что-то не понятно или не описано в ТЗ, спрашивайте, и только потом делайте! Если что-то сделали не спросив, а потом возникла необходимость переделать то, что сделано - это ваш косяк, такие трудозатраты не оплачиваются и переделки выполняются исполнителем бесплатно.
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