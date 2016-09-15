СЕО оптимизация сайта [Opencart]

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки183 просмотра
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Необходимо оптимизировать интернет-магазин на Opencart. 

Правки скинул в доке. Пишите свои сроки и цену.

Заявки принимаю только от исполнителей с Украины.

OpenCart
7 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$30
1 день
Не идеально, а просто превосходно! Люблю когда человек знает свою дело. Однозначно рекомендую! Еще поработаем.
Все на высшем уровне. Адекватность, Пунктуальность. Четко по ставленая задача.. Оплата мгновенно. Рекомендую!!