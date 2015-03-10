igor_rnc2002

Игорь igor_rnc2002

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка лент WPGrabber + настройка компонента для RSS ленты.

    На хостинге beget имеется сайт на Wordpress. Установлен компонент WPGrabber, однако он ни в какую не желает работать по cron планировщику, только если руками в админке нажать "Импорт".  Задача номер раз: Автоматизировать запуск ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать шапку группы Вконтакте

    Необходимо нарисовать шапку группы ВК. По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами. Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com,  GLEAM.IO. ...

    Android
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перенести шаблон с joomla в Wordpress

    Имеется сайт http://пермь.хочу-военник.рф  На нём использован самописный шаблон с крайне корявой вёрсткой, нелепым расположением модулей и вообще, сделанный крайне непрофессионально. Требуется перенести его на вордпресс (пока баловался на тестовой площадке http://пермь.хочу-военник.рф/wp/  )  с исправлением всех ...

    JoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пересобрать Android приложение

    Имеется приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperNovaHDclient По сути, обычный браузер, подгружающий URL игры. Есть исходники приложения для Эклипса и всякие ключи keystore  или что-то подобное. Их я предоставлю исполнителю. Однако, они, по каким то причинам не могут ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать растровое лого в векторе

    Суть работы банальна. Во вложении лежит логотип в JPEG его надо отрисовать в кореле. Рассматриваю заявки только от исполнителей, указавших срок и стоимость в форме подачи заявки. Писать мне в личку или в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать промо-пейдж по примеру

    Имеется промо-пейдж на сайте http://supernova.ws/. Как вы видите он застрял в середине 90-х. Мы попытались своими силами создать новый лэндинг. Поглядеть его и взять всё нужное для работы вы можете тут: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенести контент в сайт на joomla 2.5

    Имеется сайт http://www.vetdrug.perm.ru/ надо создать в нём раздел "Болезни животных" и перенести туда контент и структуру оглавления раздела вот с этого сайта http://goo.gl/jOdT9M (обратите внимание что в каждом разделе сайта-донора есть подразделы! То ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Почистить сайт от вирусни

    Имеется сайт http://bat-audit.ru// Сайт - набор простых HTML файлов. Никаких скриптов и прочего хайтека. Достаточно давно он заразился какой-то дрянью. Задача - выпилить вирусню, закрыть дырку ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновить j1.5 на j.2.5 + натянуть и доработать шаблон.

    Есть сайт http://vetdrug.perm.ru/ Сделан на joomla 1.5 Необходимо перевести его на версию движка 2.5 или 3. Особенно важно чтобы переехал раздел "Вопросы и ответы "(сохранность урлов страниц не важна). Плюс у сайта ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интеграция PUSH и платежей в андроид АПК

    $80

    Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. Задача раз: Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать приложение для Android

    Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню. Надо сделать такую же портянку, но в самом ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести статьи с сайта в WIKI

    Суть работы проста - копипаст с правками. Есть справочник по игре, располагающийся по адресу: http://faq.supernova.ws/ Необходимо перенести их в вики-движок по адресу : supernovaws.wikia.com (логин и пароль админа ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта ветклиники на joomla

    Есть сайт http://vetdrug.perm.ru/ Сделан на joomla 1.5 Дизайн ужасный, совершенно не соответствует профилю учреждения. Необходимо предложить и натянуть на сайт новый, качественный и соответствующий тематике темплейт. Эксклюзивность не имеет значения, то есть ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать / поменять шаблон joomla

    имеется промо-сайт игры https://supernovagame.ru/ Движок joomla 2.5 дизайн сделан на основе шаблона shaper crux. Но есть масса недочетов. + Постоянные конфликты JS и Jquerry (особенно удручает что конфликтуют библиотеки компонента магазина ...

    AJAXJavaScriptJoomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать иконку и банеры для приложения

    Ищется хороший дизайнер для отрисовки рекламных баннеров и новой иконки для рекламы приложения в гугл плэй и виндоуз стор. Имеется уже опубликованное приложение для Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wCHgameclientv02 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен пак из почти 40 иконок для игры

    Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод игры

    Перевести языковые файлы с на англ. или укр. или и Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна страничка HTML с радио-плеером

    Постараюсь изложить подробно суть задачи. У меня уже имеется HTML страничка с работающим плеером. http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=radio (если потребуется авторизация используйте логин и пароль test123) Однако она ...

    CSSHTMLJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать HTML страничку из текстовичка

    Суть задачи проста как три рубля. Имеется текстовичок по адресу http://alpha.supernovagame.ru/docs/readme.txt Необходимо переделать текстовичок в HTML страничку со следующими параметрами: - Кодировка ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать шапку группы Вконтакте
Android
Хороший вежливый Заказчик, оплата вовремя, всем рекомендую.
Оперативно и профессионально. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
WaideShery
Вадим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Пересобрать Android приложение
Android
Хороший заказчик. Приятно было работать.
Быстро, профессионально, за разумный прайс. Учтены все мои пожелания. Крайне рекомендую.
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saboteador-ua
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
34 отзыва(-3)
$35
10 баллов
9 лет назад
Создать промо-пейдж по примеру
Все хорошо! Спасибо!
всё сделано
Ответный отзыв
lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать растровое лого в векторе
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Знаете ли вы с какой скоростью движется разряд молнии к земле из грозовой тучи? А с какой скоростью пролетает мысль о импульсивной покупке в голове взбалмашной блондинки в фирменном бутике? Я тоже не знаю, но точно уверен, что Лев быстрее скорости света! Заказ был выполнен за минуты. Это не фигура речи, не метафора, а самый что ни на есть факт. Качество великолепное, результат труда выдан в разных форматах. Быстро, вежливо, профессионально, недорого. И даже не пришлось выбирать 2 варианта из перечня :) В общем, крайне рекомендую к сотрудничеству.
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Был
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Перенести контент в сайт на joomla 2.5
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