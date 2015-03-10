igor_rnc2002

На хостинге beget имеется сайт на Wordpress. Установлен компонент WPGrabber, однако он ни в какую не желает работать по cron планировщику, только если руками в админке нажать "Импорт". Задача номер раз: Автоматизировать запуск ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать шапку группы ВК. По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами. Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com, GLEAM.IO. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется сайт http://пермь.хочу-военник.рф На нём использован самописный шаблон с крайне корявой вёрсткой, нелепым расположением модулей и вообще, сделанный крайне непрофессионально. Требуется перенести его на вордпресс (пока баловался на тестовой площадке http://пермь.хочу-военник.рф/wp/ ) с исправлением всех ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperNovaHDclient По сути, обычный браузер, подгружающий URL игры. Есть исходники приложения для Эклипса и всякие ключи keystore или что-то подобное. Их я предоставлю исполнителю. Однако, они, по каким то причинам не могут ...Завершен9 лет назад
Суть работы банальна. Во вложении лежит логотип в JPEG его надо отрисовать в кореле. Рассматриваю заявки только от исполнителей, указавших срок и стоимость в форме подачи заявки. Писать мне в личку или в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется промо-пейдж на сайте http://supernova.ws/. Как вы видите он застрял в середине 90-х. Мы попытались своими силами создать новый лэндинг. Поглядеть его и взять всё нужное для работы вы можете тут: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется сайт http://www.vetdrug.perm.ru/ надо создать в нём раздел "Болезни животных" и перенести туда контент и структуру оглавления раздела вот с этого сайта http://goo.gl/jOdT9M (обратите внимание что в каждом разделе сайта-донора есть подразделы! То ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется сайт http://bat-audit.ru// Сайт - набор простых HTML файлов. Никаких скриптов и прочего хайтека. Достаточно давно он заразился какой-то дрянью. Задача - выпилить вирусню, закрыть дырку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт http://vetdrug.perm.ru/ Сделан на joomla 1.5 Необходимо перевести его на версию движка 2.5 или 3. Особенно важно чтобы переехал раздел "Вопросы и ответы "(сохранность урлов страниц не важна). Плюс у сайта ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $80
Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. Задача раз: Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что ...Завершен10 лет назад
Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню. Надо сделать такую же портянку, но в самом ...Завершен11 лет назад
Суть работы проста - копипаст с правками. Есть справочник по игре, располагающийся по адресу: http://faq.supernova.ws/ Необходимо перенести их в вики-движок по адресу : supernovaws.wikia.com (логин и пароль админа ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://vetdrug.perm.ru/ Сделан на joomla 1.5 Дизайн ужасный, совершенно не соответствует профилю учреждения. Необходимо предложить и натянуть на сайт новый, качественный и соответствующий тематике темплейт. Эксклюзивность не имеет значения, то есть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
имеется промо-сайт игры https://supernovagame.ru/ Движок joomla 2.5 дизайн сделан на основе шаблона shaper crux. Но есть масса недочетов. + Постоянные конфликты JS и Jquerry (особенно удручает что конфликтуют библиотеки компонента магазина ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищется хороший дизайнер для отрисовки рекламных баннеров и новой иконки для рекламы приложения в гугл плэй и виндоуз стор. Имеется уже опубликованное приложение для Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wCHgameclientv02 ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123 ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Я уже создал приложение для Winows Phone 8 в конструкторе приложений Microsoft. Его урл: http://goo.gl/Fe9wJe Требуется создать такое же приложение для среды metro в Windows 8 с названием "Клиент ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Перевести языковые файлы с на англ. или укр. или и Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Постараюсь изложить подробно суть задачи. У меня уже имеется HTML страничка с работающим плеером. http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=radio (если потребуется авторизация используйте логин и пароль test123) Однако она ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Суть задачи проста как три рубля. Имеется текстовичок по адресу http://alpha.supernovagame.ru/docs/readme.txt Необходимо переделать текстовичок в HTML страничку со следующими параметрами: - Кодировка ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад