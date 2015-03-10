igor_rnc2002

Знаете ли вы с какой скоростью движется разряд молнии к земле из грозовой тучи? А с какой скоростью пролетает мысль о импульсивной покупке в голове взбалмашной блондинки в фирменном бутике? Я тоже не знаю, но точно уверен, что Лев быстрее скорости света! Заказ был выполнен за минуты. Это не фигура речи, не метафора, а самый что ни на есть факт. Качество великолепное, результат труда выдан в разных форматах. Быстро, вежливо, профессионально, недорого. И даже не пришлось выбирать 2 варианта из перечня :) В общем, крайне рекомендую к сотрудничеству.