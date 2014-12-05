Доработать приложение для Android
Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova
оно подгружает УРЛы браузерной игры.
После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню.
Надо сделать такую же портянку, но в самом приложении. Меню должно вытягиваться слайдом из левого края экрана , как в приложениях мэйл.ру http://c2n.me/iKxVv9.png или в приложении Dr. Tariff http://c2n.me/jdW11N.png
При этом можно сократить портянку следующим образом. При выдвижении игрового меню слайдом от левого края сначала отображаются только заголовки разделов меню (Планета, Империя, обзор вселенной и т.д.) но при тапе, например, по пункту "планета" раскрывается список с разделами подменю, относящимся к этому основному пункту ( Постройки, Верфь, Оборона и т.д.). или выдаётся поуп-ап окно с этими подпунктами.
Задача номер два:
Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что игра браузерная и гугл-кошелёк просто не умеет слать серверу POST/GET запросы о успешной оплате ресурса игроком.
В общем разобраться и предложить варианты как же платежи в игру всё таки внедрить.
Исходники приложения предоставлю. Склёпано в нативном android SDK.
Бюджет небольшой, оплата вебманями или на карту Сбера.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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