Andriod приложение. Мониторинг цен.

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Закрыт10 заявок217 просмотров

Без дизайна, отрисую все сам. Только разработка ПО.

Краткое ТЗ.

Небольшое приложение для мониторинга цен на определенную продукцию.

Около 5-8 товаров. Эти товары продаются в большом количестве торговых точек по всей Украине.

Главный экран: средняя цена по Украине каждого товара.

Выбор товара: список с ценами на сегодня в каждой отдельной торговой точке.

Здесь же возможность выбора области Украины, и цены в этой области.

Так-же выбор даты (сохраняеться архив цен). Возможность посмотреть старые цены.

Возможность выбора диапазона дат, автоматическое построение графика цен.

Необходимо реализовать ручное добавление цен, товаров, торговых точек, областей.

Желательное дальнейшая помощь по устранению ошибок в ПО, добавлению новых фич и прочего.

В какую цену на начальном этапе выльется написать подобное ПО?

11 лет назад
extezy
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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