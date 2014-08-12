Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов. Нужно встроить: 1) Покупку журналов 2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с ...
Android приложение
Добрый день! Требуется определить истинное значение кода, чтоб можно было в дальнейшем его менять под свои требования.
Вот образец:
[BEGIN]
[CLASSES]
{" original“:" A0 0F ***A 00 00 00 1A 00"}
{
{" original“:" A0 0F F4 ** **"}
{" original“:"7A 44 C9 ** F5"}
{
{" original»:"7A 44 C8 30 15"}
[END]
Good luck!
Жду ваши предложения. За ранее спасибо!
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