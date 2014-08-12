Android приложение

Добрый день! Требуется определить истинное значение кода, чтоб можно было в дальнейшем его менять под свои требования.

Вот образец:

[BEGIN]

[CLASSES]

{" original“:" A0 0F ***A 00 00 00 1A 00"}

{

{" original“:" A0 0F F4 ** **"}

{" original“:"7A 44 C9 ** F5"}

{

{" original»:"7A 44 C8 30 15"}

[END]

Good luck!

Жду ваши предложения. За ранее спасибо!