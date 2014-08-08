Требуется помощь с написанием кода по хранению данных приложения Android в Preferences. Ситуация: Пользователь открывает приложение и просматривает страницы. Переменная с номером страницы должна быть сохранена в Preferences и считана при следующем ...
Покер рум
Нужен локальный покер рум работающий от облака или по wi-fi под андроид, серверное приложение + клиентское, с возможностью подключиться и играть между собой до 9 игроков одновременно, рассматриваю как приложение для андроид так и веб скрипт.
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