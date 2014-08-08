IOS Программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка113 просмотров

Требования:

Уверенное знание Objective C

Опыт работы с Cordova / PhoneGap, умение разработать плагин

Уметь разобраться в чужих программах

Обязанности:

Разработка модулей для cordova

Работа в команде web-разработчиков

Поддержка написанного кода

Требуется:

1. Разобраться в коде двух проектов opensource

2. Переработать один плагин на использование нашей библиотеки

3. Оформить все как cordova плагин для iOS

4. Возможно потребуется доработка на Android

AndroidiOS
11 лет назад
IDcom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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