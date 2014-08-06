Переводчик текста через фото

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок200 просмотров

Суть приложения состоит в следующем:

Пользователь фотографирует текст, приложение разбирает текст, далее выводит в текстовый формат и переводит на другой язык.

Будет 3 языка - это русский, китайский, английский.

На каждого пользователя в день дается 10 снимков(бесплатная версия)

11 лет назад
AlexRoo
Роу 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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