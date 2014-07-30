Приложение под Android || IOs

Нужно будет загнать версию сайта в приложение (как вариант открыть в встроенном броузере просто)

Само приложение делает связи :

- Идентифицирует пользователя ( например получением хеша , обсуждаемо)

- Через установленное время > запрос на сайт > если есть новые сообщения то уведомляет (можно открыть сайт и глянуть)

- (если включено) Через заданное количество времени приложение если новые GPS данные отправляет их на сайт запросом