Редирект на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки147 просмотров

Приветствую! Требуется создать нативное приложение (нужно обойтись без применения web viev, cordova и т.д. т.к. это тормозит запуск приложения) для android и ios, которое при запуске делает автоматический редирект на сайт. Без вопросов каким браузером открыть - должно открываться браузером, который по умолчанию. Без бана в googlle play и app store. Оплата только после моего личного теста.

AndroidiOS
11 лет назад
Chernoffn
Николай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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