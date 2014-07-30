Нужно реализовать проект: приложение для Android и iOS. Это сервис, который повторяет функционал сайта. Есть оплаты, смс уведомления, гео позиционирование и т д. Кто готов взяться? Макеты готовы.
Редирект на сайт
Приветствую! Требуется создать нативное приложение (нужно обойтись без применения web viev, cordova и т.д. т.к. это тормозит запуск приложения) для android и ios, которое при запуске делает автоматический редирект на сайт. Без вопросов каким браузером открыть - должно открываться браузером, который по умолчанию. Без бана в googlle play и app store. Оплата только после моего личного теста.
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