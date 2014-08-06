Создать простую логическую игрушку под Андроид

Необходимо создать несложную игрушку - симулятор инвестора. На чём-ниюудь кроссплатформенном(предложение ваше), скомпилировать под Андроид и/или айОС, с возможностью в будущем добавить какую-нибудь платформу.

Графика простая 2Д, примитивная. Мжете предложить либо нарисую я сам.

Логика примитивная - на старте выдается определенная сумма виртуальных денег, и 10 "управляющих" на экране. Деньги распределяются между управляющими, и по итогам отчетного периода смотрим прибыль(рендомно у разных управляющих). Фиксируем результат, и поздравляем с доходом, сообщая каким был рекорд.

На будущее развитие добавить клиент-серверность, но жто потом. Чтобы сравнивать результаты разных игроков(сохранение/сравнение с БД таблицы рекордов).

Назовите свою сумму и сроки.