Простое приложение для Android

В общем надо сделать приложение для салона эротического массажа для клиентов.

Т.е. приходит клиент, на входе лежит планшет, он берет его в руки, и там может выбрать девочку по планшету.

Вся инфа будет практически такая как и на сайте golden-relax(точка)ru

Весь дизайн, картинки и тексты я предоставлю в нужном формате.

Если конкретно, то он берет его в руки, там заставка, он выбирает язык (англ, рус).

Далее меню

1. Программы

2. Авторские программы

3. Добавки

4. Наши девушки

там например при открытии наши девушки - каталог с девушками (как на сайте), при клике попадаем на страницу конкретной девушки с фото и описанием, а там уже при нажатии на фото, оно увеличивается на весь экран.

В принципе все. Т.е. по суть урезанный функционал сайта нужен.

И еще сделать надо так чтобы можно было в дальнейшем редактировать как-то услуги, девушек и цены.