Простое приложение для Android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок236 просмотров

В общем надо сделать приложение для салона эротического массажа для клиентов.

Т.е. приходит клиент, на входе лежит планшет, он берет его в руки, и там может выбрать девочку по планшету.

Вся инфа будет практически такая как и на сайте golden-relax(точка)ru

Весь дизайн, картинки и тексты я предоставлю в нужном формате.

Если конкретно, то он берет его в руки, там заставка, он выбирает язык (англ, рус).

Далее меню

1. Программы

2. Авторские программы

3. Добавки

4. Наши девушки

там например при открытии наши девушки - каталог с девушками (как на сайте), при клике попадаем на страницу конкретной девушки с фото и описанием, а там уже при нажатии на фото, оно увеличивается на весь экран.

В принципе все. Т.е. по суть урезанный функционал сайта нужен.

И еще сделать надо так чтобы можно было в дальнейшем редактировать как-то услуги, девушек и цены.

Android
11 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание приложения для iOS и Android(не сложные)

    $250

    По сути, задание не сложное, требуется создать мини-приложение для "ВК", которое будет иметь несколько функций: 1. Авторизация Вконтакте. 2. Возможность пуш-уведомлений. 3. Возможность ставить лайки и репостить. При этом всем, отображать ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для Android

    Требуется сделать приложение для Android аналогичное этому https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dromru. Рассматриваю предложения с ценой и с оплатой за результат. т.е. по предоплате не работаю.

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение под Android || IOs

    $50

    Нужно будет загнать версию сайта в приложение (как вариант открыть в встроенном броузере просто) Само приложение делает связи : - Идентифицирует пользователя ( например получением хеша , обсуждаемо) ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редирект на сайт

    $50

    Приветствую! Требуется создать нативное приложение (нужно обойтись без применения web viev, cordova и т.д. т.к. это тормозит запуск приложения) для android и ios, которое при запуске делает автоматический редирект на сайт. Без вопросов каким браузером ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Разработка мобильного приложения для android, windows phone и iso. Примерное тз. - Изначально планируется: автономная трансляция новостей, при загрузке новостей на сайт, новости транслируются в мобильном приложении, с онлайн уведомлением о новой новости. ...

    Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать Прототип (mob.app.) android|apple

    Необходимо написать прототип системы (мобильное приложение) Система целиком — это Автоматическая Система Управления с интерфейсом в виде мобильного приложения. Требуется программист на дну из платформ (Android или Apple) ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг. 1. цв. гамма как на сайте - коричнево белая 2. должны быть обязательно разделы "книги" "журнал" и "информация" 3. ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка клиентского приложения для смартфона

    Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала. Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения функциональности и ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад