Создание приложения для iOS и Android(не сложные)

По сути, задание не сложное, требуется создать мини-приложение для "ВК", которое будет иметь несколько функций:

1. Авторизация Вконтакте.

2. Возможность пуш-уведомлений.

3. Возможность ставить лайки и репостить.

При этом всем, отображать приложение должно только данное сообщество и его новости.

Примерные изображния приложения прикреплены ниже.

Также возможны разные программисты для iOS и Android.