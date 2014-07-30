Нужно реализовать проект: приложение для Android и iOS. Это сервис, который повторяет функционал сайта. Есть оплаты, смс уведомления, гео позиционирование и т д. Кто готов взяться? Макеты готовы.
Создание приложения для iOS и Android(не сложные)
По сути, задание не сложное, требуется создать мини-приложение для "ВК", которое будет иметь несколько функций:
1. Авторизация Вконтакте.
2. Возможность пуш-уведомлений.
3. Возможность ставить лайки и репостить.
При этом всем, отображать приложение должно только данное сообщество и его новости.
Примерные изображния приложения прикреплены ниже.
Также возможны разные программисты для iOS и Android.
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