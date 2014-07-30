Создание приложения для iOS и Android(не сложные)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки187 просмотров

По сути, задание не сложное, требуется создать мини-приложение для "ВК", которое будет иметь несколько функций:

1. Авторизация Вконтакте.

2. Возможность пуш-уведомлений.

3. Возможность ставить лайки и репостить.

При этом всем, отображать приложение должно только данное сообщество и его новости.

Примерные изображния приложения прикреплены ниже.

Также возможны разные программисты для iOS и Android.

AndroidiOS
11 лет назад
Krivoy2008
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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