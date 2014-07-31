Разработать приложение для iPad

Нужно разработать мобильное приложение «БАЗОВЫЕ АСАНЫ ЙОГИ” для платформы iOS (только для iPad, для iPhone не надо).

Суть приложения – краткий начальный курс йоги c видеороликами базовых асан.

Видеоролики будут предоставлены разработчику приложения.

_Приблизительное описание логики —

1) СТРАНИЦА PRE-LOAD – пока приложение грузится – картинка + индикатор загрузки;

2) ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА — (текст, рисунки, зацикленное видео (наподобие animated gif)) + линки на следующие страницы:

3) СТРАНИЦА «КАТАЛОГ АСАН” – слева экрана списком с картинками размещены асаны с возможностью их скроллинга вверх-вниз. Список асан можно сортировать соответствующими пунктами меню по следующим критериям: 1. Название асаны, 2. Тип асаны, 3. Уровень сложности асаны.

По выбранной из списка асане – можно просмотреть ее видео или дополнительную инфо об асане (текст + картинки).

4) СТРАНИЦА «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗ АСАН” – пользователь может путем выбора асан из списка – сформировать свой список асан, видео которых будет проигрываться последовательно друг за другом согласно списка составленному пользователем.

Пользователь также может задать время сколько будет длится каждая выбранная асана (то есть как долго будет проигрываться ее видео – от 5 до 120 секунд). Высвечивается общее суммарное время программы (то есть сумма времени проигрывания всех видео выбранных пользователем).

Далее программа из выбранных асан формируется и загружается.

Важно! – принцип проигрывания видео асан согласно заданному пользователем времени ее проигрывания следующий:

- видео каждой асаны состоит из 3х частей:

То есть, если пользователь указал 15 секунд для асаны — то видео будет следующим —

5) СТРАНИЦА «О ЙОГЕ” – текст + рисунки + зацикленное видео (наподобие animated gift),

+ выпадающее на главной странице окно «НАСТРОЙКИ” с линками:

6) СТРАНИЦА «О ПРИЛОЖЕНИИ” – текст + рисунки,

7) СТРАНИЦА «ВЫБРАТЬ ЯЗЫК ПРИЛОЖЕНИЯ” — выбор и переключение языков на котором будет доступно приложение.

8) СТРАНИЦА «ОПЛАТА” – возможность купить платную версию приложения.

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Сразу после установки приложения пользователю полностью доступны только 4 асаны (с видео и инфо о них).

Для того, что бы увидеть остальные асаны с видео пользователь должен перейти на страницу «ОПЛАТА” и заплатить — после чего ему открывается доступ ко всем асанам (видеороликам).

Вид экрана для всего приложения – только альбомная страница (поворот в книжную не нужен).

Подробное ТЗ и дизайн будут высланы выбранному разработчику.

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Указывайте, пожалуйста, приблизительную стоимость разработки, а также приблизительные сроки.

Ориентируюсь на опыт и минимальную цену. Оплата по мере выполнения этапов разработки.

Заявки без указания стоимости (приблизительной) и сроков рассматриваться не будут.

Спасибо.