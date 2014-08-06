Нужно разработать мобильное приложение «БАЗОВЫЕ АСАНЫ ЙОГИ” для платформы iOS (только для iPad, для iPhone не надо). Суть приложения – краткий начальный курс йоги c видеороликами базовых асан. Видеоролики ...
Создание игры для Android
создать подобную игру для андроид
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