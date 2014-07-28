IDcom

Петров Иван IDcom

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
IDcom
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Victor1c
Виктор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Синхронизация счетов
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Ответный отзыв
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка баннера
Сотрудничеством полностью доволен. Своевременная оплата. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество. Все было выполнено качественно, исполнитель постоянно был на связи. Рекомендуем!
Ответный отзыв
verstka2015
Виктор 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 2 шаблона
Четкое тз, быстрая оплата, рекомендую.
Все хорошо сделал, был всегда на связи. Пришлось сделать дополнительную работу - справился. Будем в дальнейшем сотрудничать. Советуем.
Ответный отзыв
Zhendos_II
Евгений 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Исправление ошибок по работе шаблонов
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Иваном доволен. Рекомендую
Вся работа сделана грамотно, с учетом технического задания и сроков выполнения.
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