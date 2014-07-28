Верстка баннера для мобильных устройств. Сейчас отображается очень криво. Формат - PSD. Шрифт должен быть свободный, сейчас - microsoft. Нужно (в верхней части) немного подправить форму, исправить ошибки в том, что уже сделано - в ...
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Требование - отображение на desktop и мобильные устройства. Одна и та же форма, ниже ссылка на два приведенных варианта представления. https://yadi.sk/d/ncJ8MmqGeyR3aHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Требуется реализовать синхронизацию базы счетов из redmine в 1c-бухгалтерия.1С-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Требования: Уверенное знание Objective C Опыт работы с Cordova / PhoneGap, умение разработать плагин Уметь разобраться в чужих программах Обязанности: Разработка модулей для cordova ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо переверстать шаблон сайта/исправить ошибки с ипользованием Bitrix, скрины и комментарии прилагаются. Исходник шаблона есть. Для доступа на сайт - нужен e-mail.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
1. Разобраться в коде двух проектов opensource, 2. Переработать один плагин на использование нашей библиотеки 3. Оформить все как cordova плагин для iOS, 4. Возможно потребуется доработка на Android Бюджет проекта от 1000$ Срок сдачи - 3 недели Подробности в личных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется написать или предоставить готовый парсер, собирающий информацию по определенному алгоритму, находящуюся в публичном доступеВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
отладка, размещение исправление, доработка административной панели, долгосрочное сотрудничество !Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
требуется исправить текущую ошибку, вызванную обновлением библиотек, также устанавить панель на новый хостинг, и исправить огрехи предыдущего програмиста это из срочного, из не очень, требуется человек на доработку этой же панели, расчитываю на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
требуется исправление ошибок и доработака административной панели на nodejs, также установка на сервер хероку, очень срочно !!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется написание Админ панели для отслеживания заказов интернет магазина со встроеными скриптами проверки статуса отравления на сайтах ups.com usps.com emspost.ru fedex.com также создание базы данных заказав написание скриптов обработциков и конвертации всей базы в файл тхт контакт: [email protected] или ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется переделка сайта на новый движекВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5000
Требуется Программист на постоянную Занятость, HTML, Java Script, AJAX (все высокий уровень) также базовые знания по администрированию Win и *'nix серверов, ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ СПБ, работа может быть как и удаленной так и офисной, в зависимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Написание специфических скриптов, работа переодическая, на постоянной основе, оплата от 30 до 500 за скрипт Тревование к кондидату: в первую очередь обязательность, вменяемость, опыт работы не менее одного года.Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создание скриптов, в веб страници на Java ТЗ как такового нет, да и его особенно и не надо, основная задача написать окошко типа http://blogs.yandex.ru/ справа "Войти" как это,только в цветах моего сайта и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Настроить Сервер на Lunix СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! icq 558-357-226Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется написать надстройку на броузер, либо симулятор броузера. с определенными специальными функциями передачи пост запросов на сервер и кукисов, желательно человек с опытом работы в данной отрасли. Бюджет до 1000 $ одноразовая работа. Опыт работы ...Системное программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется системный администратор для администрирование сервера, поддержке и обновления сайта, настройки mail серверов и написания веб приложений. Требования Обязателен опыт работы в данной сфере!! Знание php html java и др web языков програмирования умение работать с серверами под ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
В основном web програмирование администрирование серверов под win и *nix поддержка сайта, обновление написание веб приложений, php HTML java и др языки веб програмирования, работа дома не в офисе, за поддержку и админство ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад