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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Огромное спасибо Жене за во время выполненную работу по изменению сайта на Битриксе! Все четко и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Работа с Сергеем была очень продуктивной. Он постоянно на связи, четко ставит задачи, если по ходу работы выясняется, что сделать по ТЗ что-то не получается, то всегда находит компромисс. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Все сделано быстро. Евгений хорошо разбирается в своей работе! Сотрудничество продолжим и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказачик, четкое тз и моментальная оплата. Рекомендую.
$50
10 баллов
9 лет назад
Вся работа сделана грамотно, с учетом технического задания и сроков выполнения.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Иваном доволен. Рекомендую
$6
10 баллов
9 лет назад
Прекрасная работа. Быстро разобрался в причинах проблемы и исправил ее
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точная постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую.
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо огромное Евгению, он очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Впредь по Битриксу буду обращаться только к Евгению
Ответный отзыв
Дмитрий поставил задачу корректно и всегда был на связи. Оплата была произведена еще до окончания работ. Заказчик отличный, будем дальше работать;-)
Веб-программирование
6 отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$15/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
нет рейтинга