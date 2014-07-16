Zhendos_II

Евгений Zhendos_II

 
34 годаРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю только с CMS 1с-битрикс. Опыт работы с битриксом более 10 лет.

Работаю только с CMS 1с-битрикс. Опыт работы с битриксом более 10 лет. Знание jquery, ajax, php, css, html, битрикс. Готов быстро и качественно сделать ваш проект. Являюсь сертифицированным партнером битрикса.

PHPHTMLCSSjQueryAjax
Отзывы заказчиков
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить верстку к Битрикс
Огромное спасибо Жене за во время выполненную работу по изменению сайта на Битриксе! Все четко и в срок. Рекомендую
Работа с Сергеем была очень продуктивной. Он постоянно на связи, четко ставит задачи, если по ходу работы выясняется, что сделать по ТЗ что-то не получается, то всегда находит компромисс. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
aleks-kypriy
Александр 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на "1С-Битрикс".
Все сделано быстро. Евгений хорошо разбирается в своей работе! Сотрудничество продолжим и дальше.
Отличный заказачик, четкое тз и моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
IDcom
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Исправление ошибок по работе шаблонов
Вся работа сделана грамотно, с учетом технического задания и сроков выполнения.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством с Иваном доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Не отображаются элементы инфоблоков битрикса
Прекрасная работа. Быстро разобрался в причинах проблемы и исправил ее
Отличный заказчик. Точная постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
1С Битрикс Рекомендуемые товары
Спасибо огромное Евгению, он очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Впредь по Битриксу буду обращаться только к Евгению
Дмитрий поставил задачу корректно и всегда был на связи. Оплата была произведена еще до окончания работ. Заказчик отличный, будем дальше работать;-)
Ответный отзыв
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